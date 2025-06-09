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17:30, 9 июня 2025Силовые структуры

В расправе над экс-депутатом Украины в Подмосковье оказался замешан 30-миллионный долг

Задержанный бизнесмен Амирханян передал данные о Киве из-за долга в 30 млн руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бизнесмен и бывший «крупнейший подрядчик Укравтодора» Араик Амирханян, задержанный по делу о расправе над экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой, решил сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) из-за долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 44-летний бизнесмен задолжал 30 миллионов рублей и не хотел их возвращать, а потому решил передать украинским спецслужбам информацию о Киве, в том числе его распорядок дня. После этого СБУ наняла киллера, который дважды выстрелил в экс-депутата.

Ранее сообщалось, что Амирханян втерся к Киве в доверие и сообщил, что тот находится в отеле деревни Супонево Московской области. Там его и настиг киллер.

О расправе над Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. Известно, что он уехал с Украины и планировал просить в России политубежище.

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