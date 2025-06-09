Названо преимущество российского «Посейдона»

19FortyFive: Ядерная торпеда «Посейдон» превзойдет все корабли по скорости

Российские ядерные торпеды «Посейдон», которые способна нести атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, могут превзойти по скорости любой корабль. Преимущества торпеды назвало американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что в арсенал подлодки может входить до шести торпед с ядерной боевой частью и ядерной энергоустановкой. Они могут поражать авианосные ударные группы и прибрежные города противника.

«[Торпеды "Посейдон"] обладают практически неограниченной дальностью, а также, как предполагается, очень высокой максимальной скоростью, которая, вероятно, превзойдет практически все надводные корабли и подводные лодки», — пишет издание.

Также российская подлодка может нести автономные глубоководные станции. По словам автора, «Белгород» — это одна из самых современных АПЛ Военно-морского флота России, которые можно использовать для специальных операций.

В марте стало известно, что атомная подводная лодка «Пермь» модернизированного проекта 885М «Ясень-М» станет первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».