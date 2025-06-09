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17:44, 9 июня 2025Наука и техника

Названы главные задачи стратегии развития ВМФ России

Эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ России особое внимание уделят БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут уделить особое внимание в Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Главные задачи для развития флота назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой «Взгляд».

Он допустил, что корабли береговой охраны ФСБ могут получить более мощное вооружение. По словам Дандыкина, также в стратегии уделят внимание развитию надводных, подводных и воздушных беспилотных систем. Эксперт напомнил, что в составе ВМФ уже создают полки беспилотных систем.

«Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников», — сказал Дандыкин. Он добавил, что носителями дронов могут стать различные корабли, включая авианесущие. Также эксперт подчеркнул, что должна развиваться морская пилотируемая авиация.

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