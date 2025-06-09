Названы главные задачи стратегии развития ВМФ России

Эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ России особое внимание уделят БПЛА

Развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут уделить особое внимание в Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Главные задачи для развития флота назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой «Взгляд».

Он допустил, что корабли береговой охраны ФСБ могут получить более мощное вооружение. По словам Дандыкина, также в стратегии уделят внимание развитию надводных, подводных и воздушных беспилотных систем. Эксперт напомнил, что в составе ВМФ уже создают полки беспилотных систем.

«Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников», — сказал Дандыкин. Он добавил, что носителями дронов могут стать различные корабли, включая авианесущие. Также эксперт подчеркнул, что должна развиваться морская пилотируемая авиация.

Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года. Решение о подготовке стратегии приняли в июле 2024 года.