Журналист Ван Дер Энде: У Киева нет денег на выплату компенсаций семьям погибших

Причина возникновения ситуации с телами военннослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть в том, что у Киева попросту нет денег на выплату компенсаций семьям погибших, а западные союзники отказываются выделять финансирование на подобные мероприятия. Такое предположение сделала независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде, передает РИА Новости.

До этого иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами украинских бойцов, которые подготовили к передаче на родину.

«(Владимир) Зеленский должен заплатить около 3 тысяч долларов (каждой) семье за солдата, — подсчитала Ван Дер Энде. — Представьте, что будет, если они заберут все 6 тысяч тел, и умножьте это. Вероятно, у них нет денег. И Запад, такой как ЕС, вероятно, тоже не хочет финансировать это».