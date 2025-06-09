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00:55, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Нидерландская журналистка раскрыла причину ситуации с телами военных ВСУ

Журналист Ван Дер Энде: У Киева нет денег на выплату компенсаций семьям погибших
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Причина возникновения ситуации с телами военннослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть в том, что у Киева попросту нет денег на выплату компенсаций семьям погибших, а западные союзники отказываются выделять финансирование на подобные мероприятия. Такое предположение сделала независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде, передает РИА Новости.

До этого иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами украинских бойцов, которые подготовили к передаче на родину.

«(Владимир) Зеленский должен заплатить около 3 тысяч долларов (каждой) семье за солдата, — подсчитала Ван Дер Энде. — Представьте, что будет, если они заберут все 6 тысяч тел, и умножьте это. Вероятно, у них нет денег. И Запад, такой как ЕС, вероятно, тоже не хочет финансировать это».

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