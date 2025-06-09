Шаландин: ВСУ единовременно потеряли до 230 солдат в западной части ДНР

Российские войска из группировки «Запад» нанесли поражение сразу нескольким украинским бригадам в западной части ДНР, сообщил «Царьграду» военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин.

По его данным, в результате этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) единовременно потеряли до 230 солдат и технику.

Шаландин рассказал об активных действиях в районах населенных пунктов Пискаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Юнаковка, Мирополье, Садки в Сумской области, где в общей сложности ВСУ потеряли до 150 человек, а также о том, что вблизи занятого ВС РФ села Заря все еще разворачиваются ожесточенные бои.

Шаландин также заявил, что армия России в зоне СВО в общей сложности берет под контроль около 14 квадратных километров в сутки.