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16:39, 9 июня 2025Наука и техника

Открыта неожиданная польза помидоров

Nutrients: Употребление помидоров и зеленого перца снижает уровень стресса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josephine Baran / Unsplash

Употребление натто, помидоров и зеленого перца может заметно снизить уровень стресса — за счет влияния на микрофлору кишечника. К такому выводу пришли японские исследователи, проанализировав данные более тысячи взрослых участников в рамках масштабного опроса «Sukoyaka Health Survey». Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем стресса было меньше полезных бактерий Lachnospira и ниже баллы по индексу полноценности питания NRF9.3. Эти участники также реже ели натто (ферментированные соевые бобы), помидоры и зеленый перец. Напротив, регулярное употребление этих продуктов было связано с лучшей микрофлорой и более низкими стрессовыми показателями.

Ученые применили вероятностное моделирование, чтобы связать качество питания, состав микробиоты и уровень стресса. Модели показали: чем разнообразнее и богаче питательными веществами рацион, тем выше содержание Lachnospira — бактерии, ассоциированной с более стабильным психоэмоциональным состоянием.

Авторы подчеркивают: речь не о чудо-продуктах, а о целом рационе. Но бобовые, помидоры и зеленый перец могут стать важной частью антистрессового питания.

Ранее ученые обнаружили, что ликопин — пигмент, придающий томатам ярко-красный цвет — может защищать от набора лишнего веса. Эксперименты показали: томатный экстракт способен улучшать метаболизм и снижать уровень сахара в крови даже при жирной диете.

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