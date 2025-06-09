Пермский университет сохранил позиции в мировом рейтинге вузов

Пермский госуниверситет вошел в международный рейтинг World University Ranking

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) сохранил позиции в мировом рейтинге вузов World University Ranking. Об этом сообщает Ura.ru.

Известно, что госуниверситет занял в международном списке 857-е место в мире и 45-е среди российских вузов. Рейтинг формируется на основе комплексной оценки 20 критериев. В них входят: качество преподавания, научные исследования, международное сотрудничество и финансовая устойчивость.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом образовательное учреждение продемонстрировало положительную динамику по ключевым показателям. «Сохранение позиций в международном рейтинге связано с эффективной работой преподавателей и исследовательских коллективов», — сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

В мае российские студенты начали работу над уникальным переводчиком.