Появились кадры из атакованной ВСУ Воронежской области

В сети появились кадры взрывов из-за атаки ВСУ на Воронежскую область

В сети появились кадры из Воронежской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны мощный взрыв и его отголоски, после чего раздаются звуки стрельбы. Также можно услышать звук, похожий на работу мотора беспилотника.

ВСУ пытались атаковать Воронежскую область в ночь на понедельник, 9 июня. В результате оказался поврежден газопровод, также из-за падения фрагментов сбитых дронов загорелись лес и сухая трава, пожар уже потушили. Никто, предварительно, не пострадал.

По данным Минобороны, в ночь на понедельник, 9 июня, силы ПВО сбили девять беспилотников над Воронежской областью. Еще по 13 БПЛА были поражены в Курской и Нижегородской областях, еще 9 сбили над Воронежской областью. Кроме того, два дрона были сбиты в Чувашии и Брянской области, а еще один БПЛА поразили в Белгородской области.