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12:19, 9 июня 2025Путешествия

Прилетевший из Китая россиянин нарвался на штраф из-за игрушек Лабубу в багаже

ФТС: В аэропорту Иркутска задержали россиянина с 282 игрушками Лабубу
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: предоставлено ФТС

Россиянин, прилетевший из Китая, был задержан на таможне в Иркутске из-за игрушек Лабубу и нарвался на штраф. Об этом сообщила «Ленте.ру» Федеральная таможенная служба (ФТС).

Уточняется, что сотрудники иркутского аэропорта обнаружили в багаже туриста 282 упаковки с брелоками Лабубу. Мужчина объяснил, что купил популярные игрушки в Пекине и планировал перепродать их в России.

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Его багаж весом 46 килограммов изъяли и признали привезенную партию Лабубу коммерческой. Игрушки отправили на экспертизу для оценки их стоимости, а в отношении россиянина возбудили административное дело. Теперь ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее российские туристы привезли из Турции детскую одежду, которую конфисковали в аэропорту Екатеринбурга. Общий вес багажа россиян достигал 120 килограммов, сотрудникам таможни они сказали, что являются беженцами.

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