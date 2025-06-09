В Германии заявили о провале плана Трампа по Украине

Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия по Украине России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю Китая Си Цзиньпину. Причиной тому отношение к политике, как к бизнесу по недвижимости, написал об этом немецкий журнала Der Spiegel.

«Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии», — иронично отметили авторы статьи.

Единственная проблема главы Белого дома в том, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах, подчеркнули журналисты.

Ранее в Италии заявили, что Дональд Трамп намерен переложить на страны Европы все расходы на Украину.

В свою очередь, эксперт Дэниел Дэвис рассказал, что все попытки Соединенных Штатов остановить Россию во время конфликта на Украине провалились. Все подобные действия потерпели крах, отметил он.