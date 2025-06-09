Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 9 июня 2025Мир

В Литве раскритиковали Мерца за невыполненное обещание о санкциях

Президент Литвы Науседа раскритиковал Мерца за невыполненное обещание о санкциях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц не выполнил обещание о введении новых санкций против России. Так политик подорвал доверие к Европе, пожаловался президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild.

Мерц обещал ввести против РФ дополнительные санкции вместе с Великобританией и Францией, но это так и не было сделано.

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержке Украины», — уточнил Науседа.

Помимо этого, он добавил, что Евросоюз много раз объявлял о намерениях поддерживать Киев и поставлять ему истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы.

Кроме того, глава Литвы призвал ввести санкции против российских энергокомпаний Nord Stream AG, «Росатом», «Газпром», поскольку они «снабжают российский государственный бюджет деньгами».

Ранее в МИД РФ заявили, что Фридрих Мерц пытается убедить американского президента Дональда Трампа вернуть США на путь эскалации конфликта вокруг Украины.

До этого Мерц, несмотря на начавшиеся переговоры между РФ и Украиной, вновь заявил о решении конфликта силовым путем.

В конце мая в Берлине сообщили, что европейским странам нужно усилить давление на Россию путем введения еще большего количества санкционных ограничений из-за якобы затягивания Москвой конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российских регионах начали штрафовать за публикацию прилетов БПЛА

    Дело священника с перерезанным горлом раскрыли спустя 700 лет

    ВС России направили ракеты «Искандер» и «Кинжал» в сторону Киева

    Стало известно о звуках БПЛА в российском регионе

    В Литве раскритиковали Мерца за невыполненное обещание о санкциях

    Минобрнауки высказалось о необходимости организации застолья на защите диплома в вузах

    ВСУ попытались атаковать беспилотниками российский регион

    Четыре российские ракеты нанесли удары по острову в Черном море

    Гимназия загорелась в российском регионе

    Гвардеец под огнем артиллерии ВСУ восстановил линию связи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости