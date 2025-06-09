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10:46, 9 июня 2025Россия

В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

Депутат Иванов о публикации имен бойцов ВСУ: Есть шанс, что украинки начнут бунт
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Публикация фамилий и имен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела Киев отказался забирать на прошлой неделе, может привести к тому, что украинки начнут бунт. О способе спровоцировать возмущение женщин против президента республики Владимира Зеленского написал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал депутат, шанс восстания жен, матерей и сестер солдат ВСУ минимальный, однако он есть.

Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорбленные решением киевского режима украинские женщины начнут бунт. Женский бунт — страшная сила. И тогда наркомана зе (имеется в виду Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») быстрее поднимут на вилы

Максим Иванов

Кроме того, как заявил парламентарий, публикация имен украинских военных — правильный ход, который показал бы уважение к солдатам врага и сочувствие к их родственникам. «Даже ведя ожесточенные и беспощадные боевые действия, нельзя терять собственный ум и человечность», — подытожил Иванов.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук также призвал украинцев к бунту после отказа Зеленского забирать тела украинских военных. Российский депутат Михаил Шеремет призвал Зеленского прекратить устраивать «пляски на костях» и забрать тела бойцов.

ЖЗЛ
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