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13:01, 9 июня 2025Путешествия

Все пассажиры упавшего в США самолета выжили

CNN: Все пассажиры упавшего в Теннесси самолета выжили
Алина Черненко

Фото: Tennessee Highway Patrol / Handout via Reuters

Все пассажиры самолета, упавшего в городе Туллахома, штат Теннесси, США, выжили. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что всего на борту воздушного судна было около 20 человек, включая пассажиров и членов экипажа. По словам представителя городских властей Лайла Рассела, четырех человек с травмами доставили в больницы для лечения. Остальным оказали помощь на месте. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.

Пассажирский самолет DeHavilland DH-6 Twin Otter потерпел крушение в американском городе Туллахома 8 июня. В сети появились кадры с места происшествия.

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