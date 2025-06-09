Появились кадры с места крушения пассажирского самолета в США

В сети появились кадры с места крушения пассажирского самолета в штате Теннесси

В сети появились кадры с места крушения пассажирского самолета в городе Туллахома, штат Теннесси. Фото опубликовало Reuters.

На кадрах видно повреждение хвостовой части самолета. По данным телеканала CNN, нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Федеральное управление гражданской авиации приступило к расследованию крушения.

Ранее сообщалось, что на борту пассажирского лайнера находилось 16-20 человек. Несколько человек были эвакуированы по воздуху и госпитализированы.

3 июня в горах Северной Каролины, США, упал самолет Stinson 108 Voyager, который выпускался со времен Второй мировой войны до 1950 года. Крушение произошло в районе аэропорта Шугар-Вэлли в Моксвилле. Информация о трех пассажирах не разглашается, как и причины аварии.