Футболист сборной России прокомментировал оформленный покер в матче с Белоруссией

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал оформленный покер в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии. Его слова приводит «Матч ТВ».
Футболист заявил, что четырежды оказался в нужном месте. «Просто так получилось, мне кажется. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили», — объяснил он.
Ранее сборная России одержала разгромную победу над Белоруссией со счетом 4:1. Победу отечественной команде принес покер Гладышева (21-я, 24-я, 33-я, 52-я минуты).
6 июня сборная России дома сыграла вничью с национальной командой Нигерии. Встреча завершилась со счетом 1:1.