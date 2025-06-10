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23:35, 10 июня 2025Спорт

Футболист сборной России прокомментировал оформленный покер в матче с Белоруссией

Футболист сборной России Гладышев о покере: Оказался в нужном месте
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал оформленный покер в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что четырежды оказался в нужном месте. «Просто так получилось, мне кажется. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили», — объяснил он.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над Белоруссией со счетом 4:1. Победу отечественной команде принес покер Гладышева (21-я, 24-я, 33-я, 52-я минуты).

6 июня сборная России дома сыграла вничью с национальной командой Нигерии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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