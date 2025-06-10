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20:07, 10 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о пользе диктатуры

Лукашенко: Вот эта диктатура будет вам на пользу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе диктатуры в республике. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Все вы кричите — диктатура! Вот эта диктатура будет вам на пользу», — сказал он на совещании с чиновниками.

Ранее Лукашенко пожаловался на отставание от Европы. Производительность труда в Евросоюзе в три-пять раз выше, чем в Белоруссии, именно с этим связана необходимость привлечения трудовых мигрантов, заключил он.

До этого Лукашенко пообещал обеспечить Калининград картофелем. Все белорусы чувствуют ответственность за «общее отечество», подчеркнул он.

Вот это да!
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