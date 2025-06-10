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20:19, 10 июня 2025Из жизни

Меган Маркл порадовал скандал из-за ее «похабного» танца

Daily Mail: Меган Маркл сочла скандал из-за своего видео успехом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: dailymail.co.uk

Супругу британского принца Гарри Меган Маркл не смутил скандал, который вызвало в Великобритании ее видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поводом для скандала стали кадры, которые Меган опубликовала в день рождения дочери. На них она и принц Гарри танцуют и дурачатся в больничной палате незадолго до родов в 2021 году. В Великобритании видео сочли безвкусным, а ее танец — «похабным». «До такого, как она, опускаются только продажные девки», — заявила королевский биограф Колин Кэмпбелл.

По утверждению источника Daily Mail, Меган Маркл порадовало, что ее пост не прошел незамеченным.

Меган очень довольна видео. В Великобритании реакция была несколько ханжеской, но в других местах, и особенно в Америке и среди молодежи, это видео — большой хит. Она и ее команда считают его успехом, который лишь подхлестнет продажи. К тому же ее новые продукты рассчитаны на американский, а не на британский рынок

источник Daily Mail
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