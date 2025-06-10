ТАСС: Киев планировал теракт в аэропорту Сухума из-за позиции по СВО

Киев планировал теракт в аэропорту Сухума из-за позиции Абхазии по специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил командир интербригады «Пятнашка» с позывным Абхаз.

По его словам, реакция Украины и Грузии на внешнюю политику Сухума понятна. «Абхазия является истинным союзником России, который в открытую поддержал и в открытую отправляет своих сыновей защищать общий русский мир», — заявил военнослужащий.

Накануне ФСБ сообщило о срыве подготовки теракта в аэропорту Абхазии. Сообщалось, что агент Главного управления разведки (ГУР) планировал передать ведомству план-схему воздушной гавани.

В марте аэропорт Сухума открылся спустя 30 лет после последнего использования. Это вызвало негативную реакцию соседней Грузии, которая считает территорию республики своей.