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13:12, 10 июня 2025Бывший СССР

Названа причина организации теракта Украиной на территории постсоветской республики

ТАСС: Киев планировал теракт в аэропорту Сухума из-за позиции по СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Киев планировал теракт в аэропорту Сухума из-за позиции Абхазии по специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил командир интербригады «Пятнашка» с позывным Абхаз.

По его словам, реакция Украины и Грузии на внешнюю политику Сухума понятна. «Абхазия является истинным союзником России, который в открытую поддержал и в открытую отправляет своих сыновей защищать общий русский мир», — заявил военнослужащий.

Накануне ФСБ сообщило о срыве подготовки теракта в аэропорту Абхазии. Сообщалось, что агент Главного управления разведки (ГУР) планировал передать ведомству план-схему воздушной гавани.

В марте аэропорт Сухума открылся спустя 30 лет после последнего использования. Это вызвало негативную реакцию соседней Грузии, которая считает территорию республики своей.

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