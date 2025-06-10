Названы регионы России с самым напряженным рынком труда

«Эйлер»: Напряженнее всего рынок труда в России в Амурской области и ЯНАО

В топ-3 субъектов страны с самым напряженным рынком труда вошли Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Такие регионы России назвали в аналитической компании «Эйлер», сообщает газета «Ведомости».

В рамках исследования «Рынок труда в регионах в картах и графиках» главный экономист по России Елена Ахмедова и аналитик Егор Постолит оценивали «напряженность» на рынке труда как отношение вакансий (потребность работодателей, заявленная в службы занятости) к числу безработных в марте 2025 года. По их данным, в Амурской области на одного безработного приходится более 12 вакансий. В Еврейской автономной области и ЯНАО — чуть менее пяти.

Больше всего незанятых сотрудников на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии их концентрация находится на отметке около нуля.

Регионы Дальнего Востока традиционно являются трудодефицитными — там большой спрос на рабочую силу и низкое количество ресурсов, заявил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. В Амурской области при этом расположено много крупных предприятий в сфере промышленности и добычи полезных ископаемых, в Еврейской автономной области — сельскохозяйственных. В то же время в этих регионах высокий отток населения, добавила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Согласно статистике, опубликованной сервисом hh.ru, в 2025 году на рынке труда в России стало меньше вакансий, а отечественные компании снизили активность при найме кадров. Общее количество объявлений о поиске сотрудников в период с января по апрель упало на 15 процентов год к году. Особенно заметно их число уменьшилось в таких сферах, как управление персоналом, автомобильный бизнес, сельское хозяйство, логистика и транспорт, инвестиции и закупки.