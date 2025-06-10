Названы технологии для «возрождения» МиГ-35

MWM: Технологии Су-57 могут возродить истребитель МиГ-35

Истребитель МиГ-35, который является глубокой модернизацией МиГ-29, можно возродить при помощи технологий самолета пятого поколения Су-57. Изделия, способные повысить эффективность МиГ-35, назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«Программа создания истребителя МиГ-35 к середине 2020-х годов по большей части не оправдала ожиданий: на вооружении находилось всего шесть самолетов, и никаких явных планов по производству новых не было», — говорится в материале.

Автор допустил, что новые технологии, которые внедрили в конструкцию российских истребителей за последнее десятилетие, могут повысить потенциал МиГ-35. Это сделает его более конкурентоспособным на международных рынках.

В частности, самолет можно вооружить современными ракетами класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М. Также МиГ-35 можно оснастить современным радаром, созданным на основе радиолокационной станции Су-57. Новое изделие позволит повысить дальность обнаружения и поражения целей.

В феврале бывший летчик Военно-воздушных сил Индии Суман Шарма сообщила, что истребители МиГ-35 и Су-30МКИ превосходны. Она подчеркнула, что результаты боевого применения российских самолетов «всегда были отличными».