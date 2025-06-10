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21:24, 10 июня 2025Мир

Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» состоится в Москве

Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по раздражителям пройдет в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Россия и Соединенные Штаты Америки приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях. Об этом в интервью ТАСС заявил новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Помимо этого, он указал, что новый раунд данных переговоров состоится «в самое ближайшее время в Москве».

«Движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в столицы», — высказался посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контакты РФ и США происходят на постоянной основе и помогают понимать позиции сторон. По его словам, у Москвы есть контакты с представителями команды главы США Дональда Трампа.

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