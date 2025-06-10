Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Оши завершил карьеру

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является Александр Овечкин, Ти Джей Оши объявил, что завершает карьеру. Соответствующее сообщение появилось на сайте Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«После 17 незабываемых лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Хотел бы поблагодарить "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз" за предоставленную мне возможность играть в любимую игру, а также всех моих товарищей по команде, которые сражались со мной каждый вечер», — говорится в заявлении.

Оши поблагодарил тренеров и персонал, а также болельщиков, заявив, что для него было честью играть перед ними.

За «Вашингтон» Оши играл с 2015 года. В 2018 году вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин попал в базу «Миротворца».