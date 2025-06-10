Рыбе с человеческим лицом понадобилась охрана

Британскому карпу Бобу с человеческим лицом на голове понадобилась охрана

Карпу кои с человеческим лицом из Великобритании понадобилась охрана из-за популярности. Об этом пишет What’s The Jam.

Уникальная рыба прославилась тем, что расположение черных, коричневых и красных пятен у нее на голове напоминают человеческое лицо. Карп уже четыре года живет у ландшафтного дизайнера Малкольма Поусона и получил кличку Боб.

Хозяин рассказал, что его питомец невероятно популярен из-за своей особенности. Сейчас за карпа, который был куплен четыре года назад за 150 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей по современному курсу) предлагают до семи тысяч фунтов (около 750 тысяч рублей).

«Я никогда его не продам. Многие просятся приехать, чтобы увидеть его. Но тут вопрос доверия, чтобы человек только смотрел, а не пытался схватить его. Я оснастил сад камерами наблюдения и задними воротами на всякий случай», — сказал Поусон.

Мужчина добавил, что потратил на оборудование сада и пруда, где живет Боб с собратьями две тысячи фунтов стерлингов (214 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что капуцин из китайского парка дикой природы Хэфэй прославился благодаря необычной внешности. Морда примата очень напоминает человеческое лицо.