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18:09, 10 июня 2025Из жизни

Рыбе с человеческим лицом понадобилась охрана

Британскому карпу Бобу с человеческим лицом на голове понадобилась охрана
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @mal.p144 / Jam Press

Карпу кои с человеческим лицом из Великобритании понадобилась охрана из-за популярности. Об этом пишет What’s The Jam.

Уникальная рыба прославилась тем, что расположение черных, коричневых и красных пятен у нее на голове напоминают человеческое лицо. Карп уже четыре года живет у ландшафтного дизайнера Малкольма Поусона и получил кличку Боб.

Хозяин рассказал, что его питомец невероятно популярен из-за своей особенности. Сейчас за карпа, который был куплен четыре года назад за 150 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей по современному курсу) предлагают до семи тысяч фунтов (около 750 тысяч рублей).

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«Я никогда его не продам. Многие просятся приехать, чтобы увидеть его. Но тут вопрос доверия, чтобы человек только смотрел, а не пытался схватить его. Я оснастил сад камерами наблюдения и задними воротами на всякий случай», — сказал Поусон.

Мужчина добавил, что потратил на оборудование сада и пруда, где живет Боб с собратьями две тысячи фунтов стерлингов (214 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что капуцин из китайского парка дикой природы Хэфэй прославился благодаря необычной внешности. Морда примата очень напоминает человеческое лицо.

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