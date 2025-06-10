Самая красивая девушка России рассказала о первой сессии

«Мисс Россия» Валентина Алексеева сдала экзамен по химии на 30 баллов из 30

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева успешно сдала первый экзамен в университете. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Самая красивая девушка России учится на врача в медицинском университете имени Пирогова. 10 июня у Алексеевой началась сессия. Она объяснила, что сдавала экзамен по химии, который состоял из двух частей: теста и письменного задания. «Готовиться к нему было одно удовольствие», — отметила Алексеева. Она написала тест на 30 баллов из 30, легко справилась с письменной частью и получила «отлично».

После, как рассказала Алексеева, она вернулась домой, немного поспала и отправилась в ресторан с подругами и младшим братом отмечать высокую оценку. Этим летом ей предстоит сдача еще двух экзаменов.

Ранее Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать врачом-онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса.