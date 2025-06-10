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21:55, 10 июня 2025Спорт

Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче

Покер Гладышева принес России победу над Белоруссией в товарищеском матче
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Белоруссии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Минске на Национальном стадионе и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Победу отечественной команде принес покер нападающего Ярослава Гладышева (21-я, 24-я, 33-я, 52-я минуты). Единственный мяч в составе Белоруссии на 54-й минуте забил защитник Вадим Пигас.

6 июня сборная России дома сыграла вничью с национальной командой Нигерии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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