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10:25, 10 июня 2025Россия

Сотни человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве

Mash: 500 человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве из-за пожара
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотни человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве из-за пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 500 граждан вывели из здания, поскольку загорелась серверная, расположенная на первом этаже хирургического корпуса.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Здание обесточено, к месту направились спасатели.

Другие подробности о случившемся сейчас выясняются.

Ранее стало известно, что во время ликвидации пожара на улице Пермской в Москве огнеборцы спасли 33 человека. Тогда не удалось спасти двоих горожан.

До этого пожар произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале.

ЖЗЛ
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