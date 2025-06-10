Сотни человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве из-за пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, 500 граждан вывели из здания, поскольку загорелась серверная, расположенная на первом этаже хирургического корпуса.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Здание обесточено, к месту направились спасатели.
Другие подробности о случившемся сейчас выясняются.
Ранее стало известно, что во время ликвидации пожара на улице Пермской в Москве огнеборцы спасли 33 человека. Тогда не удалось спасти двоих горожан.
До этого пожар произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале.