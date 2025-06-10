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18:35, 10 июня 2025Спорт

Тренер покинет «Локомотив» после исторической победы в Кубке Гагарина

Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива» и возглавит ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива». Об этом РИА Новости и ТАСС сообщили со ссылкой на источник.

Клуб уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о расторжении контракта со специалистом. Отмечается, что в ближайшее время Никитин должен возглавить московский ЦСКА.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Команда выиграл серию в пяти матчах — 4:1.

Никитин возглавлял ЦСКА с 2017-го по 2021-й. Под его руководством команда также выигрывала Кубок Гагарина.

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