Тренер покинет «Локомотив» после исторической победы в Кубке Гагарина

Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива» и возглавит ЦСКА

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива». Об этом РИА Новости и ТАСС сообщили со ссылкой на источник.

Клуб уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о расторжении контракта со специалистом. Отмечается, что в ближайшее время Никитин должен возглавить московский ЦСКА.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Команда выиграл серию в пяти матчах — 4:1.

Никитин возглавлял ЦСКА с 2017-го по 2021-й. Под его руководством команда также выигрывала Кубок Гагарина.