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16:15, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Цукерберг решил собрать секретную команду для создания супер-ИИ

Марк Цукерберг хочет собрать команду разработчиков ИИ-сверхразума
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: CraSH / imageSPACE / Globallookpress.com

Основатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг решил собрать секретную команду для создания искусственного интеллекта (ИИ) «сверхразума». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Предприниматель намерен нанять около 50 человек, чтобы заниматься разработками в области AGI (Artificial General Intelligence). Это раздел исследований ИИ, направленный на разработку искусственного интеллекта с когнитивными функциями человеческого уровня. По словам людей, пожелавших остаться анонимными, Цукерберг даже переставил столы в штаб-квартире компании в Менло-Парке, чтобы новые сотрудники сидели рядом и вместе обсуждали планы.

Цукерберг открыто говорит о том, что искусственный интеллект является приоритетом для его компании. В новой разработке также примет участие компания Scale AI Александра Вана. Агентство Bloomberg между тем связывает деятельность Цукерберга в этом направлении неудачами Meta в области ИИ.

Ранее сообщалось, что Цукерберг пытается наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Во время кампании 2024 года Трамп называл предпринимателя «Цукербаксом». Он утверждал, что Цукерберг якобы может участвовать в фальсификации выборов.

До этого предпринимателя уличили в попытке скрыть инопланетян от человечества. Британский уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, информацию утаивают. Он связывает это с тем, что Цукерберг финансирует один из проектов SETI — научной программы, занимающейся поиском внеземных цивилизаций.

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