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22:23, 9 июня 2025Культура

Умер автор шпионского романа «День Шакала»

Умер автор шпионского романа «День Шакала» Фредерик Форсайт
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Писатель Фредерик Форсайт, автор более 25 книг, в том числе шпионского романа «День Шакала», скончался в возрасте 86 лет. О его смерти сообщил агент автора Джонатан Ллойд, его слова передает телеканал «Би-би-си».

«Мы скорбим о кончине одного из величайших в мире авторов триллеров», — сказал Ллойд. В заявлении он также напомнил, что за свою карьеру Форсайт продал 75 миллионов экземпляров своих книг по всему миру.

Издатель Билл Скотт-Керр отметил, что произведения писателя определяют жанр и выступают эталоном, к которому стремятся современные авторы. Он также отметил, что книги Форсайта читают до сих пор, и они будут сохранять свою популярность еще долгие годы.

Фредерик Форсайт был не только писателем. В 2015 году в автобиографии он признался, что на протяжении 20 лет сотрудничал с британской разведкой.

В апреле сообщалось, что ушел из жизни издатель Игорь Захаров, открывший миру писателя Бориса Акунина.

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