Myśl Polska: Киев боится лишиться поддержки Запада из-за Волынской резни

Киев стремится скрыть данные о Волынской резне, поскольку боится лишиться из-за них поддержки Запада. Об этом страхе Украины заявила польская газета Myśl Polska.

В европейском издании напомнили, что ранее МИД Украины раскритиковал планы Польши учредить День памяти жертв Волынской резни в качестве государственного праздника, указав, что такие меры якобы мешают достижению взаимопонимания и примирения между Варшавой и Киевом. В Myśl Polska назвали такое заявление лицемерным.

«Они боятся, очень боятся, что информация о том, что сделали прославляемые ими "герои", что эти изображения груд костей и расколотых черепов, которые уже есть у нас после частичных эксгумаций, распространятся по миру», — добавили в газете. По мнению издания, при распространении в Европе данные о Волынской резне могут сильно навредить Украине в ситуации, когда она получает политическую и материальную поддержку.

В Myśl Polska также призвали напомнить Киеву о том, что, вопреки его заявлениям о защите европейских стран, в действительности Украина зависит от Европы, а не наоборот.

Ранее сообщалось, что МИД Украины в ответ на планы Варшавы относительно Дня памяти жертв Волынской резни призвал ее не искать врагов в лице украинского народа. Во внешнеполитическом ведомстве также назвали провокационной формулировку Польши о геноциде.

Перед этим бывший президент Польши Анджей Дуда возмутился тем, что на Украине не знают о геноциде во время Волынской резни. Он пояснил, что при визитах на Украину его благодарят люди, «у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага».