NZZ: Вся территория Германии находится в зоне досягаемости российских ракет

Германия была бы уязвима при гипотетических ударах российских ракет, в связи с чем ей необходимо сделать ставку на противовоздушную оборону. Об этом заявило швейцарское издание Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Вся территория Германии находится в зоне досягаемости российских ракет, говорится в материале. «Уязвимость Германии носит системный характер. Страна сильно индустриализирована, густонаселена — и до сих пор в лучшем случае защищена точечно», — добавили в NZZ.

Там также назвали ФРГ идеальной целью для ракетного удара. Россия же уже сегодня обладает огромными возможностями для нанесения крупномасштабных авиаударов, указали в европейском издании.

Ранее французский портал AgoraVox предостерег Берлин от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Журналисты заявили, что в этом случае Германия окажется напрямую вовлечена в военные действия против России, и у Москвы будут основания для ответных действий.

Перед этим главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян допустила удары Москвы по Берлину. Она указала, что Россия может пойти на такой шаг, если столицу атакуют ракетами Taurus.