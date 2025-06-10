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14:34, 10 июня 2025Экономика

В Госдуме назвали условие для строительства глухого забора на даче

Депутат ГД Колунов: Владельцам глухих заборов на даче нужно получить разрешение
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Новые правила о параметрах заборов на даче обязывают владельцев глухих ограждений получить разрешение от соседей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает 360.ru.

Колунов подчеркнул, что речь идет не о законе, а об изменениях в своде правил о застройке территорий садоводческих товариществ. Поправки ограничивают использование глухих ограждений — теперь заборы между участками должны быть прозрачными и не превышать полтора метра. Использовать можно, например, сетку-рабицу и деревянный штакетник с просветами.

Депутат добавил, что собственники, у которых на участках уже стоят сплошные заборы, должны письменно согласовать их наличие с соседями и председателем СНТ. В противном случае ограждение придется заменить в соответствии с новыми требованиями. Исключение составляют случаи, когда глухой забор установлен со стороны улицы.

Ранее юрист Наталия Скрябина предупредила, что при споре с соседями в суде по поводу забора новые правила будут иметь вес.

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