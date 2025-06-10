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01:42, 10 июня 2025Россия

В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России

Депутат Даванков предложил предоставить Маску политическое убежище в России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американскому предпринимателю Илону Маску нужно предложить политическое убежище и российское гражданство. С таким мнением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, его слова передает РИА Новости.

Политик напомнил, что бывший советник президента США Стивен Бэннон назвал бизнесмена нелегальным мигрантом, призвав выдворить его из страны. «Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство», — сказал Даванков.

Он также отметил, что после конфликта с американским лидером Дональдом Трампом предпринимателю начали поступать прямые угрозы, что также является поводом пригласить его в Россию. Кроме того, отцу Маска понравилось в России. Даванков считает, что глава SpaceX отнесется к этому предложению с интересом.

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«Проект (по борьбе с бюрократией, — прим. "Ленты.Ру"), над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться», — заключил политик.

Перепалка между Трампом и Маском произошла в соцсетях на днях. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

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