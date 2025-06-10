В Кремле заявили о нацеленности Европы на войну

Европа сегодня заточена на войну и не подает Москве никаких сигналов о поиске точек соприкосновения в сфере безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока никаких будущих договоренностей с Европой не прощупывается. Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой», — сказал он.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европе следует заключить с Россией соглашение об ограничении вооружений, чтобы избежать новой гонки вооружений.
Ранее Песков заявил, что контакты России и США происходят на постоянной основе и помогают сторонам понимать позиции друг друга. По его словам, у Москвы есть контакты в том числе с представителями команды президента США Дональда Трампа.