В российском городе труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину

78.ru: В Петербурге труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину

В Калининском районе Санкт-Петербурга труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину, передает 78.ru.

По сведениям российского телеканала, горожанин выходил из подъезда дома на Екатерининском проспекте, где проводились строительные работы по заливке пола. Внезапно с высоты на мужчину рухнула труба подачи стройматериалов.

Пострадавшего доставили в больницу святого Георгия. У петербуржца диагностировали закрытый перелом лопатки, его уже выписали. По факту инцидента начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что житель Красноярска провалился в люк и пролежал в нем три дня. Его заметила прохожая, она позвонила спасателям. Те помогли россиянину выбраться. Мужчину отвезли в медицинское учреждение.

Еще раньше в Спасске-Дальнем Приморского края школьница провалилась в люк по пути на занятия.