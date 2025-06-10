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10:50, 10 июня 2025Россия

В российском городе труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину

78.ru: В Петербурге труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Калининском районе Санкт-Петербурга труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину, передает 78.ru.

По сведениям российского телеканала, горожанин выходил из подъезда дома на Екатерининском проспекте, где проводились строительные работы по заливке пола. Внезапно с высоты на мужчину рухнула труба подачи стройматериалов.

Пострадавшего доставили в больницу святого Георгия. У петербуржца диагностировали закрытый перелом лопатки, его уже выписали. По факту инцидента начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что житель Красноярска провалился в люк и пролежал в нем три дня. Его заметила прохожая, она позвонила спасателям. Те помогли россиянину выбраться. Мужчину отвезли в медицинское учреждение.

Еще раньше в Спасске-Дальнем Приморского края школьница провалилась в люк по пути на занятия.

ЖЗЛ
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