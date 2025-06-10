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13:50, 10 июня 2025Наука и техника

ВДВ в зоне СВО получили АК-12К

Минобороны России сообщило, что ВДВ в зоне СВО получили новый АК-12К
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в зоне специальной военной операции (СВО) получили новый укороченный автомат Калашникова АК-12К. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

В частности, автоматы успешно проходят проверку в подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

В военном ведомстве отметили, что новые автоматы полностью удовлетворяют заявленным требованиям.

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