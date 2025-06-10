Врач предупредила россиян о живущей в некоторых водоемах пожирающей мозг амебе

Врач Сухарева предупредила о вызывающей инфекцию мозга амебе в стоячих водоемах

Терапевт Ольга Сухарева призвала не купаться летом в водоемах со стоячей и недостаточно хлорированной водой. Их опасность она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснила Сухарева, в таких водоемах может жить амеба вида Naegleria fowleri, которую также называют амебой, «пожирающей мозг». «Она опасна тем, что вызывает тяжелую инфекцию головного мозга», ─ предупредила медик.

Кроме того, по словам врача, подобный вид отдыха может закончиться церкариозом, который еще называют «зудом купальщика». Симптомом данного заболевания является длящееся несколько часов покалывание, которое потом переходит в многодневную зудящую сыпь. Чаще всего с этой патологией сталкиваются дети, поскольку они имеют тонкие кожные покровы, заключила специалистка.

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