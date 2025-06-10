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10:21, 10 июня 2025Силовые структуры

Задержанный за подготовку теракта россиянин раскрыл свой план

Россиянин планировал подорвать бомбу в Новороссийске дистанционно
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Подорвать бомбу на объекте энергетики в Новороссийске Краснодарского края планировалось дистанционно. Об этом задержанный россиянин рассказал Федеральной службе безопасности (ФСБ), видео публикует ТАСС.

Молодой человек пояснил, что в начале января в мессенджере с ним связался сотрудник Службы безопасности Украины, стал давать ему задания и платить за них. В конце марта собеседник отправил координаты тайника, где была спрятана взрывчатка. Молодой человек должен был ее достать и дистанционно взорвать в Новороссийске. На пути к тайнику его задержали сотрудники ФСБ.

О предотвращении теракта в Краснодарском крае стало известно ранее 10 июня.

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