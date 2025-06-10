Захарова: Террористическую сущность Киева уже невозможно скрыть

Террористическую сущность Киева сегодня скрыть уже невозможно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Сегодня террористическую сущность, теракты, которые совершает киевский режим, скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза и отвернуться. Только тогда говорить "не знаем и не видим"», — отметила дипломат.

10 июня стало известно, что Киев планировал теракт в аэропорту Сухума. Причиной этого, по словам командира интербригады «Пятнашка» с позывным Абхаз, стала позиция Абхазии по специальной военной операции.

Ранее в Кремле обвинили Киев в терактах в Курской и Брянской областях. Они произошли в российских регионах 1 июня.