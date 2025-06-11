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07:39, 11 июня 2025Экономика

В Китае доставили товары с маркетплейса с помощью ракеты

Синьхуа: Компания SEPOCH в КНР протестировала доставку товаров с помощью ракеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wang Yapeng / XinHua / Global Look Press

Китайская частная ракетная компания SEPOCH успешно протестировала доставку посылок с маркетплейса Taobao с помощью ракеты многоразового использования. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

На борту ракеты XZY-1 из нержавеющей стали находилось более 20 килограммов товаров. Ракета достигла высоты 2,5 километра. Длительность полета составила 125 секунд. Затем XZY-1 приводнилась на поверхность моря рядом с провинцией Шаньдун в КНР. Специалисты извлекли ее без повреждений спустя 18 часов.

Масса ракеты составляет 57 тонн, а ее грузовой отсек объемом 120 кубических метров рассчитан на перевозку до 10 тонн грузов. «Эта технология обещает произвести революцию в мировой логистике, сократив время доставки грузов из одного региона в другой с нескольких дней до нескольких минут», — отмечает издание.

В 2024 году китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выбрало две организации для создания грузовых космических кораблей, предназначенных для снабжения околоземной орбитальной станции.

Ранее сообщалось, что американская корпорация и один из крупнейших ретейлеров мира Amazon получила разрешение на доставку товаров с помощью дронов.

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