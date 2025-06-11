Фетисов прокомментировал внесение Овечкина в базу «Миротворца»

Фетисов: Надеюсь, включение в базу «Миротворца» не сильно скажется на Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил внесение российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в базу «Миротворца». Его комментарий приводит РИА Новости.

Фетисов выразил надежду на то, что это не сильно скажется на спортсмене и его имидже и тот будет жить обычной жизнью. «Я уверен в том, что это никаким образом не скажется на отношении к нему в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это политическая история, и единственное, что она может затронуть, — какие-то финансовые транзакции», — заявил он.

Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец» 10 июня. Спортсмена обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».