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14:00, 11 июня 2025Экономика

В Германии сообщили о падении импорта из России в 20 раз

Destatis сообщило о падении поставок из России в Германию в 20 раз за три года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В период с 2021 по 2024 год импорт из России в Германию сократился на 95 процентов, то есть в 20 раз. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщает Reuters.

Экспорт в Россию в тот же период упал на 72 процента. Для всего Евросоюза цифры выглядят скромнее — 78 процентов и 65 процентов соответственно. Такой результат позволил сократить торговый дефицит со 147,5 миллиарда евро до 4,5 миллиарда.

Основной причиной сохранения дефицита является продолжение поставок в Европу российских нефти и газа, пусть объемы и несравнимы с тем, что было до 2022 года.

В 2020 году Евросоюз был крупнейшим торговым партнером России с долей 36,5 процента импорта и 37,9 процента экспорта. После начала боевых действий на Украине оба показателя рухнули в несколько раз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начавшейся подготовке 18-го пакета санкций против Москвы. Проект, который предложат странам для обсуждения, включает в себя отказ от энергетических контрактов, новые удары по банковской системе России и продолжение борьбы с теневым флотом, который позволяет российским компаниям обходить ограничение потолка цен.

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