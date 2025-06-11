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16:07, 11 июня 2025Наука и техника

Главную особенность БМП-3 показали на видео

Преодоление водной преграды на БМП-3 в зоне СВО показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) применили боевую машину пехоты БМП-3 для преодоления водной преграды. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

Способность плавать — это одна из главных особенностей БМП-3, которая отличает ее от многих машин этого класса. На видео показали плывущую по Днепру БМП с антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

К машине прикрепили несколько бочек, которые могут играть роль поплавков. Это позволяет компенсировать возросшую массу БМП с дополнительной защитой.

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Гусеничная БМП-3 предназначена для доставки личного состава к переднему краю и огневой поддержки. Базовая версия весом 18,7 тонны защищена алюминиевой броней. Дополнительно машины оснащают комплектом накладной брони и решетчатых экранов. В арсенал входит орудие — пусковая установка калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы.

В мае в «Ростехе» сообщили о начале государственных испытаний бронетранспортера БТ-3Ф, который разработали для морской пехоты. Машина на базе БМП-3 может транспортировать до 12 десантников со снаряжением.

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