Инвестор футбольного клуба подавился вареником и умер

Инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински умер в 42 года

Инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински умер в 42 года. Об этом сообщает GazetaKrakowskaPL.

По информации источника, Кокосински ужинал в ресторане в Кракове, где подавился вареником и потерял сознание. Он был госпитализирован и умер через неделю в больнице, не приходя в сознание, из-за необратимых нарушений функций мозга.

Кокосински был президентом компании Metalogic Industries и собирался вложить в развитие «Вислы» пять миллионов долларов. Команда выступает во второй лиге Польши.

1 мая футбольный болельщик Мануэль Касерес Артесеро ( по прозвищу Маноло-барабанщик) умер в возрасте 76 лет. Он посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы.