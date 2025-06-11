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20:45, 11 июня 2025Спорт

Инвестор футбольного клуба подавился вареником и умер

Инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински умер в 42 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @tomaszkokosiński

Инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински умер в 42 года. Об этом сообщает GazetaKrakowskaPL.

По информации источника, Кокосински ужинал в ресторане в Кракове, где подавился вареником и потерял сознание. Он был госпитализирован и умер через неделю в больнице, не приходя в сознание, из-за необратимых нарушений функций мозга.

Кокосински был президентом компании Metalogic Industries и собирался вложить в развитие «Вислы» пять миллионов долларов. Команда выступает во второй лиге Польши.

1 мая футбольный болельщик Мануэль Касерес Артесеро ( по прозвищу Маноло-барабанщик) умер в возрасте 76 лет. Он посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы.

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