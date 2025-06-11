«Ланцеты» адаптируют для поражения морских дронов

Эксперт Степанов: Дроны «Ланцет» адаптируют для поражения морских беспилотников

Дроны-камикадзе комплекса «Ланцет» адаптируют для поражения небольших и маневренных морских целей, включая безэкипажные катера (БЭК). Об этом военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС.

«"Ланцеты", которые приоритетно использовались ранее для поражения бронетехники, сейчас адаптируют для уничтожения морских целей, причем высокоскоростных и довольно компактных, таких как БЭКи», — сказал он, комментируя недавнее применение «Ланцета» для поражения украинского морского беспилотника у берегов Крыма.

По мнению эксперта, поражение подобных целей говорит о повышении точности и возможном внедрении искусственного интеллекта для сопровождения целей. Также он подчеркнул, что поражение БЭК требует ювелирной работы операторов дронов. По словам Степанова, надводные и полупогружные аппараты являются сложными целями.

Ранее в июне стало известно, что операторы «Ланцета» вывели из строя украинский БЭК Magura V7 в Черном море. Морской дрон нес две управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder для поражения воздушных целей.