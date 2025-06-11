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08:58, 11 июня 2025Россия

Мощный взрыв в момент атаки ВСУ на российский регион сняли на видео

Появились кадры момента мощного взрыва в Курской области во время атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного взрыва в Курской области, который произошел во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен звук работы мотора беспилотника, за которым следует мощный взрыв. Ппосле этого в небе, помимо световой вспышки, появляются искры.

Известно, что ВСУ атаковали Рыльский район Курской области. Там в поселке Марьино пострадали трое детей в возрасте семи, девяти и 13 лет. Их осмотрели врачи, после чего несовершеннолетних доставили в Курскую областную больницу. Угрозы для их жизни нет.

По данным Минобороны, за ночь 11 июня над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников. Всего ВСУ выпустили 30 дронов по пяти регионам России.

ЖЗЛ
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