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22:59, 11 июня 2025Спорт

Назван способ избавиться от живота и боков с помощью одного упражнения

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота и боков с помощью одного упражнения. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала делать наклоны. Для их выполнения нужно встать ровно и следить за тем, чтобы в пояснице не было прогиба. Затем поочередно наклоняться в левую и правую стороны на 45 градусов. Необходимо сделать по 20 повторений на каждую сторону.

Ротач заявила, что наклоны ускорят процесс похудения. При этом она подчеркнула, что нужно не только тренироваться, но и правильно питаться, а также вести здоровый образ жизни.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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