Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:17, 11 июня 2025Наука и техника

Новую ядерную ракету ВВС США показали на рендере

TWZ: Ядерную крылатую ракету AGM-181A ВВС США показали на рендере
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США показали рендер новой крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) с ядерной боевой частью. Об этом сообщает TWZ.

Ракета дальнего радиуса действия может заменить AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которая остается единственной крылатой ракетой ВВС США с ядерным оснащением. Издание напомнило, что ALCM остается в арсенале ВВС с заката холодной войны. Ее продолжают эксплуатировать после снятия с вооружения в 2012 году более совершенной AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM).

«Наиболее примечательным на первом несекретном рендере является то, что LRSO имеет перевернутое хвостовое оперение, очень похожее на оперение малозаметной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM с неядерным оснащением», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Ракету LRSO смогут нести новые бомбардировщики B-21 Raider и модернизированные B-52 Stratofortress. Характеристики изделия не раскрывают. Издание допустило, что дозвуковая ракета будет превосходить предшественников по дальности полета, а конструкция ее планера обеспечит сниженную радиолокационную заметность.

В марте издание 19FortyFive писало, что создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO идет, в отличие от других программ модернизации ядерных систем США, с опережением графика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

    Банк России предупредил об опасности криптообменников

    Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

    В Германии сообщили о падении импорта из России в 20 раз

    В Германии объяснили стремление СДПГ к диалогу с Россией

    Лечившегося в психиатрической больнице российского комика заподозрили в разводе

    Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

    В России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости