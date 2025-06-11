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20:20, 11 июня 2025Моя страна

Оставшийся без ног ветеран СВО протащил 24-тонный вагон и попал на видео

Оставшийся без ног ветеран СВО Иванов протащил 24-тонный вагон и поставил рекорд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Евгений Иванов, ветеран специальной военной операции (СВО), потерявший в бою обе ноги, стал первым в мире, кто протащил гигантский железнодорожный вагон поезда весом 24 тонны. Установив рекорд, молодой человек попал на видео. Запись публикует «Саратов 24».

Утверждается, что житель Новомосковска еще в 2022-м слыл самым сильным человеком в городе. В 2024-м он стал добровольцем в числе тех, кто отправился на СВО. В зоне боевых действий Иванов попал под обстрел и был тяжело ранен. После произошедшего он потерял обе ноги, однако это не остановило его от подготовки к новому рекорду.

Известно, что Иванов приезжал на тренировки из саратовского госпиталя. После длительной подготовки в 2025-м он мог успешно выполнить задание и установить рекорд. Россиянин протащил 24-тонный вагон поезда на расстояние 4 метра 55 сантиметров.

Молодой человек поблагодарил всех, кто был причастен к его становлению в качестве силача. Также он сказал спасибо врачам из саратовского госпиталя и добавил: «Я двигаюсь с девизом: проиграть не стыдно, стыдно сдаться».

Незадолго до этого 50-летний россиянин из-под Костромы поднял 4500 килограммов и установил уникальный рекорд. Он сделал это с помощью подъема штанги весом 125 килограммов.

Ранее также новый мировой рекорд в гиревом спорте установил умелец из Пермского края Данил Сиразетдинов. Он смог поднять гирю весом 24 килограмма 225 раз.

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