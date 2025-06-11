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02:34, 11 июня 2025Наука и техника

Пользователей предупредили о превращении iPhone в «кирпич» из-за обновления

Shot: Обновление iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Обновление iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Многие рассказали, что их телефоны в процессе загрузки просто перестали работать и перешли в постоянный режим зарядки. Спасает их только откат на более раннюю прошивку — через подключение к компьютеру», — указано в сообщении.

Отмечается, что пользователи назвали новую версию iOS «самой поломанной» с 2013 года. При этом тем, кому удалось загрузить обновление, пришлось столкнуться с другими проблемами, включая произвольное изменение обоев на рабочем столе и частичное отсутствие русского языка.

Ранее стало известно, что корпорация Apple обновит до iOS 26 все iPhone, начиная с моделей 2019 года выпуска. Без обновления остались вышедшие в 2018 году iPhone XS, XS Max и XR, для которых iOS 18 оказалась последним большим апдейтом.

Вот это да!
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